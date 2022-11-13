Площадку для людей старшего возраста обустроили на территории спорткомплекса "Авангард"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадку для людей старшего возраста обустроили на территории спортивного комплекса "Авангард". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замглавы столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров рассказал, что в последние годы правительство Москвы начало уделять больше внимания популяризации активного образа жизни для людей старшего возраста.

"На территории стадиона организовали специальную фитнес-зону для старшего поколения, где можно будет найти не только занятие на любой вкус, но и единомышленников", – рассказал Никифоров.

Площадь объекта, расположенного на границе с Измайловским парком, составляет 872,4 квадратного метра. Покрытие площадки состоит из гальки. Натуральные камни не портятся от перепадов температур, не разрушаются под влиянием солнечных лучей или осадков. Кроме того, хождение босиком по нагретым на солнце камням благотворно влияет на организм человека.

На специальной площадке с песчаным покрытием горожане смогут играть в петанк. Спортивный комплекс поможет тренировать ноги, спину и пресс, а также развивать ловкость и равновесие.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что четыре новых тематических парка появились у жителей ТиНАО. Речь идет о парках "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детском парке в поселке Рогово. В общей сложности с 2012 года в округе благоустроили свыше 90 парков и скверов.



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