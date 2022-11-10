Новый парк обустроили в поселении Роговском в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили обустройство нового парка в поселении Роговском в ТиНАО, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Отмечается, что на месте пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной появилось современное общественное пространство площадью около 5 гектаров.

В рамках программы "Мой район" в парке сформировали удобную дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок береговую линию реки Чернички, проложили велодорожки, установили беседки с лавочками и качели.

Также там появились поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампа для скейтбординга, воркаут-площадка, новые площадки для детей разных возрастов, мангальные зоны, говорится в сообщении.

Кроме того, в новом парке специалисты установили современные фонари, территорию украсили декоративными фигурами в виде животных и растений, высадили декоративные кустарники.

Ранее сообщалось, что специалисты провели работы по благоустройству территории прогулочной зоны рядом со станцией метро "Орехово" на юге Москвы. Зона протяженностью 800 метров расположена вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе. Мероприятия по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".



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