Четыре тематических парка появились в ТиНАО в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Четыре новых тематических парка появились у жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что одной из важных составляющих комфортной городской среды является доступность озелененных территорий. Он рассказал, что с 2012 года в ТиНАО благоустроили свыше 90 парков, скверов и знакомых объектов.

"В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка – "Редут 1812 года", "Марьинский ручей", "Природный" и детский парк в поселке Рогово. В каждом из них появились прогулочные аллеи и велодорожки, оборудованы спортивные и детские площадки, установлены беседки, парковая мебель, созданы пикниковые зоны, проведено дополнительное озеленение", – поведал Бирюков.

Так, мемориальный парк "Редут 1812 года" создали в Краснопахорском поселении. Экскурсионные маршруты с элементами архитектуры тех времен организовали на месте памятника военной фортификации 1812 года. Пространство для семейного отдыха обустроили в Филимонковском поселении, где восстановили исторические границы русла Марьинского ручья.

В экопарке "Природный" в Десеновском поселении объединили зоны тихого отдыха пешеходными дорожками и мостами через реку. Многофункциональные детские игровые зоны обустроили в детском парке в поселке Рогово.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы благоустроили набережную канала имени Москвы. Работы прошли на участке от Ленинградского шоссе до МКАД. Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан.



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