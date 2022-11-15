В Москве завершился сезон проката самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон проката электросамокатов и велосипедов завершился в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Транспорт увозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувший сезон горожане воспользовались сервисами аренды самокатов порядка 26 миллионов раз, что втрое больше, чем годом ранее.

В целом в этом году был увеличен парк мобильного транспорта, для него в столице установили дополнительные парковки, появились новые пункты велопроката: восемь – в Балашихе, девять – в Сколкове.

Кроме того, появились новые медленные зоны, всего их сейчас 189, а для горожан организовали образовательную программу по использованию электросамокатов.

В понедельник, 14 ноября, в Москве завершился сезон речной навигации. В этом году на речных трамваях было совершено почти 1 800 000 поездок, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.



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