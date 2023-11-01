"Мой район. Навигатор": в Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы

Живописный вид на Москву-реку открывается с пешеходного моста "Тушинский" у седьмого шлюза. Это излюбленное место фотографов. В данный момент на мосту через канал имени Москвы идет капитальный ремонт.

Специалисты восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы и перилла, а затем там уложат прочное асфальтобетонное покрытие.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".