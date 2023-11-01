01 ноября, 02:45Город
"Мой район. Навигатор": в Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы
Живописный вид на Москву-реку открывается с пешеходного моста "Тушинский" у седьмого шлюза. Это излюбленное место фотографов. В данный момент на мосту через канал имени Москвы идет капитальный ремонт.
Специалисты восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы и перилла, а затем там уложат прочное асфальтобетонное покрытие.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор