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01 ноября, 02:45

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"Мой район. Навигатор": в Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы

"Мой район. Навигатор": в Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы

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Живописный вид на Москву-реку открывается с пешеходного моста "Тушинский" у седьмого шлюза. Это излюбленное место фотографов. В данный момент на мосту через канал имени Москвы идет капитальный ремонт.

Специалисты восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы и перилла, а затем там уложат прочное асфальтобетонное покрытие.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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