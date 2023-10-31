"Мой район. Обратная связь": ремонт пешеходного моста стартовал на северо-западе столицы

На северо-западе столицы стартовал капитальный ремонт пешеходного моста под названием "Тушинский у 7-го шлюза". Он проходит через канал имени Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы и перила.

Пешеходный мост построили в 1975 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".