31 октября, 08:10Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт пешеходного моста стартовал на северо-западе столицы
На северо-западе столицы стартовал капитальный ремонт пешеходного моста под названием "Тушинский у 7-го шлюза". Он проходит через канал имени Москвы.
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы и перила.
Пешеходный мост построили в 1975 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь