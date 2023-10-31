Москва стала лидером среди регионов России по уровню цифровой грамотности населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Индекс цифровой грамотности москвичей по итогам "Цифрового диктанта" составил 7,34 балла из 10 возможных. Москва возглавила список лидеров, разделив первое место с Карелией, сообщил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев.

"Москвичи показали высокие результаты, более чем на 14% превысив среднее по стране значение уровня цифровой грамотности. Это позволило столице занять лидирующее место среди регионов России", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи дали почти 70% правильных ответов в ходе участия в диктанте. По словам Онтоева, это демонстрирует высокую осведомленность горожан о многообразии цифровых услуг Москвы.

Индекс складывался из трех ключевых показателей: "Цифровое потребление", "Цифровая безопасность" и "Цифровые компетенции". Показатель среди москвичей по "Цифровым компетенциям" составил 7,28 балла, по "Цифровой безопасности" – 7,53 балла, по "Цифровому потреблению" – 7,23 балла.

Тестирование было разработано для четырех возрастных групп, включая детей, подростков, взрослых и старшее поколение. Оно состояло из четырех блоков.

Между тем с 3 по 8 ноября россияне смогут принять участие в акции "Большой этнографический диктант". Пройти тестирование можно в дистанционном формате. На это участникам отведут по 45 минут.

