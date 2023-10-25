"Жизнь в большом городе": московская промышленность

За пять лет количество производств в Москве увеличилось в полтора раза. Больше всего компаний открылось в сферах радиоэлектроники и приборостроения – почти 200 новых производств. Активно развиваются фармацевтические и машиностроительные заводы, растет выпуск стройматериалов.

Как происходит процесс импортозамещения? И почему сейчас выгодно осваивать рабочие специальности? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".