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25 октября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": московская промышленность

"Жизнь в большом городе": московская промышленность

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За пять лет количество производств в Москве увеличилось в полтора раза. Больше всего компаний открылось в сферах радиоэлектроники и приборостроения – почти 200 новых производств. Активно развиваются фармацевтические и машиностроительные заводы, растет выпуск стройматериалов.

Как происходит процесс импортозамещения? И почему сейчас выгодно осваивать рабочие специальности? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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экономикагородвидеоЕвгения Мирошкина
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