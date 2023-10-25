Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры в 2024 году

Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей уже в следующем году. Для этого в стране разработали специальное программное обеспечение.

Перепрошить предстоит около 60% всех банкоматов. Прежде всего речь идет о крупнейших отечественных банках. Позже техническое решение адаптируют и для работы с банкоматами, которые могут поставляться в Россию из-за границы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.