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25 октября, 08:00

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Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры в 2024 году

Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры в 2024 году

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Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей уже в следующем году. Для этого в стране разработали специальное программное обеспечение.

Перепрошить предстоит около 60% всех банкоматов. Прежде всего речь идет о крупнейших отечественных банках. Позже техническое решение адаптируют и для работы с банкоматами, которые могут поставляться в Россию из-за границы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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