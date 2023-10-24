Столичные компании смогут принять участие в нацпроекте "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московским компаниям из 11 новых отраслей экономики предоставят возможность воспользоваться мерами господдержки в рамках нацпроекта "Производительность труда". В их числе присутствуют коммерческие организации здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, туризма, общественного питания, а также застройщики, рассказала руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Столица занимается проектом с прошлого года. За данный период его участниками стали более 180 компаний, свыше 80 из них уже поработали с экспертами и получили экономический эффект более 3 миллиардов рублей.

"Благодаря участию в нацпроекте компании могут провести бесплатную диагностику своих бизнес-процессов и выявить точки роста. Основные мероприятия, которые повышают эффективность работы компаний, направлены на снижение неиспользуемых запасов и брака, ликвидацию простоев и сокращение времени протекания процессов", – рассказала Багреева.

Изначально в нацпроект могли вступить компании из 5 несырьевых приоритетных отраслей, в числе которых обрабатывающее производство, строительство, транспорт, торговля и сельское хозяйство. В сентябре этого года столица предложила расширить список видов экономической деятельности. Инициативу поддержало правительство РФ.

Ранее столичные власти решили предоставить городскому производителю оптики субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Предприятие работает на столичном рынке больше 20 лет и занимает лидирующие позиции в отрасли.

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