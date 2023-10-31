Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин совместно с председателем госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО.

"Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО – тех, кто уже закончил службу. Их становится все больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу. Это подразделение госпиталя ветеранов, который десятками лет занимался реабилитацией, оказанием помощи ветеранам – ветеранам войны, ветеранам боевых действий, горячих точек, где участвовали наши бойцы. И сегодня помогает участникам СВО", – сказал мэр Москвы.

Градоначальник выразил благодарность тем, кто включился в эту работу. В настоящее время госпиталь полностью переориентирован на помощь участникам спецоперации, подчеркнул мэр.

Собянин сказал, что при надобности масштабы клинического центра будут расширены. Он добавил, что участники спецоперации могут посещать и городские поликлиники. По его словам, сейчас на завершающем этапе находится программа реконструкции поликлиник Москвы. Пройдена половина этапа, за три года все поликлиники должны быть реконструированы.

Цивилева отметила, что создание клинического центра – это хороший пример и практика для других российских регионов. Она добавила, что участники СВО могут получить амбулаторную помощь, а также стационарную по месту жительства. Помимо этого, они могут посетить специализированный центр, где к ним прикрепляются персонально врач и социальный работник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что центр открылся несколько месяцев назад на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на Стартовой улице в Москве. Пациенты могут там получать восстановительное лечение, посещать кабинеты массажа, залы ЛФК, зону водолечения с ваннами и бассейном, отделение гипербарической оксигенации. Кроме того, участникам спецоперации доступны психологическая и реабилитационная помощь, а также помощь в ресоциализации.

В центре установлена современная медтехника, в том числе аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установки, офтальмологическое оборудование и другое. Помимо этого, компьютеры центра подключены к системе ЕМИАС. Амбулаторную помощь участнику СВО оказывают дополнительно к программе ОМС.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о введении в соответствие с федеральным законодательством столичного закона об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции. Данная мера касается связанных с СВО граждан – мобилизованных, заключивших контакты на военную службу, участников боевых действий в составе Вооруженных сил (ВС) ДНР и ЛНР, и других воинских формирований. Мера распространяется и на членов семей участников СВО.

В России расширят поддержку семей бойцов и ветеранам СВО