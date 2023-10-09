"Мой район. Навигатор": завершена реконструкция Лианозовских прудов

Реконструкция Лианозовских прудов в Москве завершена. Средний и Нижний пруды, которые расположены в ландшафтном заказнике "Лианозово" и одноименном парке, очистили от ила, а это пять тысяч кубометров отложений. Глубину водоемов в итоге удалось увеличить до трех метров. Благодаря этим работам улучшилась экосистема, и теперь в теплое время года цветение водорослей будет минимальным.

На Нижнем пруду обновили береговую полосу. На Среднем также укрепили берег, чтобы предотвратить сползание грунта в акваторию и водоплавающим птицам было удобно выходить.

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