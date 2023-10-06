Москва онлайн покажет работы в рамках консервации фонтанов на зиму

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

9 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за демонтажем плавающих фонтанов на Водоотводном канале.

Сезон работы фонтанов завершился в столице 5 октября. Специалисты отключили насосы и откачали воду.

Теперь опустевшие фонтаны предстоит промыть, снять с них техническое оборудование и подсветку.

Смотрите прямую трансляцию 9 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.