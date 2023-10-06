06 октября, 16:21События
Москва онлайн покажет работы в рамках консервации фонтанов на зиму
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
9 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за демонтажем плавающих фонтанов на Водоотводном канале.
Сезон работы фонтанов завершился в столице 5 октября. Специалисты отключили насосы и откачали воду.
Теперь опустевшие фонтаны предстоит промыть, снять с них техническое оборудование и подсветку.
Смотрите прямую трансляцию 9 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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