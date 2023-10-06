Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в районе Зюзино

Фото: Депстрой

Новостройку на 147 квартир по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино по адресу Керченская улица, дом 2. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Особенностью новостройки стало фасадное решение: здание облицовано навесными панелями из кирпича трех цветов: терракотового, бежевого, кофейного. Необычное решение позволило выделить дом среди окружающих зданий", – отметил руководитель Депстроя.

По словам Загрутдинова, жилой дом построен по индивидуальному проекту. В основе новостройки лежит монолитный каркас. Односекционное здание построили с одноуровневой подземной парковкой для автомобилей. В доме расположены 147 квартир, из которых однокомнатных – 34, двухкомнатных – 100, трехкомнатных – 13. Две квартиры предназначены для маломобильных жильцов. В них создали расширенные коридоры и дверные проемы, а также установили специальную сантехнику. Кроме того, жильцы получат квартиры с улучшенной готовой отделкой, которая соответствует стандартам реновации.

В новостройке установили современные лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. На первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Также в доме создали вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Жилой дом по реновации оснащен системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

На территории новостройки провели благоустройство. Специалисты установили детскую площадку и площадку для отдыха взрослых. Также пространство озеленили, высадили цветники, кустарники и деревья.

Ранее сообщалось, что возведение двух жилых корпусов по программе реновации стартовало в столичном районе Кузьминки по адресу улица Шумилова, земельный участок 26. Новостройку планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Всего в корпусах будет 460 квартир, из которых 126 – однокомнатные, 239 – двухкомнатные, 95 – трехкомнатные. Шесть квартир адаптируют для маломобильных граждан.

Новости часа: в 14 районах Москвы программа реновации почти или полностью завершена