Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Власти утвердили проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку, который свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, добираться станет легче до таких объектов, как "Москва-Сити", Мастерская Фоменко, а также станции метро, МЦК и МЦД "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

Уточняется, что длина нового моста составит 300 метров. Для его постройки будет реконструирован нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста, затем с него сделают сходы на набережные.

Мэр добавил, что всю территорию рядом приведут в порядок. Работники создадут дополнительные пешеходные тротуары и необходимую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы будет построен пешеходный мост, который свяжет между собой три жилых квартала в районе Очаково-Матвеевское. Мост позволит гражданам не только сократить дорогу до важных объектов, но и сделает путь до учебных учреждений более безопасным для детей, так как им больше не придется пересекать проезжую часть.

Также в составе жилого квартала Slava построят пешеходный мост. Он соединит Тверской и Беговой районы Москвы. У горожан будет еще один способ перехода через железную дорогу, а город получит новый транзитный путь в сторону Ямского Поля.

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