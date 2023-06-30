Пешеходный мост в составе ЖК Slava соединит Тверской и Беговой районы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В составе жилого квартала Slava построят пешеходный мост. Он соединит Тверской и Беговой районы Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

По информации ведомства, его возведут над железной дорогой, он объединит части жилого комплекса. Уточняется, что у горожан будет еще один способ перехода через железную дорогу, а город получит новый транзитный путь в сторону Ямского поля.

В сообщении отмечается, что квартал Slava станет самой масштабной точкой роста в центральной части столицы. Кроме моста в районе Белорусской площади до 2026 года построят более 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Среди них офисы, торговые галереи, общественные пространства, жилье и апартаменты, городская площадь.

По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, наполненные инфраструктурой и сервисами общественные пространства стали ключевым элементом городской среды.

"Учитывая важность района с точки зрения городской логистики и истории, очень важно было создать здесь свое качественное "сердце". Задача этого проекта – стать одним из символов района, дать импульс к его развитию и усилить позитивное восприятие района в глазах москвичей и гостей города", – сказал он.

В пресс-службе также рассказали, что Slava находится на территории бывшего завода часов "Слава". Поэтому жилой квартал связан с идеей времени. Она объединяет все этапы реализации и элементы проекта.

В комплексе откроются магазины, кафе и другие службы сервиса. Так, у города появятся новые рабочие места, а резиденты квартала смогут пользоваться всеми преимуществами инфраструктуры. Помимо этого, у жителей будет пространство для отдыха и прогулок в центре Москвы, подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы будет построен пешеходный мост, который свяжет между собой три жилых квартала в Очаково-Матвеевском районе. Мост позволит гражданам не только сократить дорогу до важных объектов, но и сделает путь до учебных учреждений более безопасным для детей, так как им больше не придется пересекать проезжую часть.

До этого Сергей Собянин рассказал, что начиная с 2011 года в столице возвели более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений. По его мнению, мосты и развязки заметно разгрузили движение по ключевым магистралям Москвы.

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы