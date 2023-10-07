07 октября, 01:35Город
"Мой район. Навигатор": обновленный павильон Республики Узбекистан открыли на ВДНХ
На ВДНХ после реконструкции открылся выставочный и культурный центр Республики Узбекистан. Для того чтобы восстановить пространства внутри павильона, мастера использовали современные дизайнерские технологии и материалы.
Теперь гости ВДНХ смогут посетить пять выставочных залов, познакомиться с традиционной узбекской росписью и тонкой резьбой по дереву.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор