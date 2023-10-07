"Мой район. Навигатор": обновленный павильон Республики Узбекистан открыли на ВДНХ

На ВДНХ после реконструкции открылся выставочный и культурный центр Республики Узбекистан. Для того чтобы восстановить пространства внутри павильона, мастера использовали современные дизайнерские технологии и материалы.

Теперь гости ВДНХ смогут посетить пять выставочных залов, познакомиться с традиционной узбекской росписью и тонкой резьбой по дереву.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".