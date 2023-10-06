Почти треть месячной нормы осадков выпало в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выпала почти одна треть от месячной нормы осадков в октябре, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе местами выпала почти одна треть от месячной нормы осадков. За 12 часов в Москве на ВДНХ выпало 9 миллиметров осадков, или 12% от нормы октября", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что наиболее влажным местом Подмосковья стал Клин, где выпало 28% месячной нормы (18 миллиметров).

Ранее гостей и жителей столицы предупредили о ливнях и сильном ветре до 17 м/с. Из-за непогоды в Москве и Московской области с 6 октября объявлен желтый уровень погодной опасности. Понижение температуры, мокрый снег с гололедицей ожидается с 21 часа 6 октября до вечера 7 октября, предупреждают синоптики.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на круглосуточное дежурство на улицы Москвы вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.



Синоптики пообещали первый снег в столице в ночь на 7 октября