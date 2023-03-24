"Мой район. Навигатор": 16 водоемов благоустроят в Марьине в 2023 году

В Марьине в этом году приведут в порядок 16 водоемов. Речь идет о прудах-регуляторах, их оборудовали еще во время застройки района в 1977 году.

Дело в том, что многоэтажные дома построили на месте бывших полей орошения, грунтовые воды на этой территории проходят близко к поверхности. Марьинские пруды представляют собой каскад из водоемов, они защищают жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней.

Сейчас эти водные объекты обрамляют только узкие пешеходные дорожки – в советские годы благоустройство на этой территории носило только практический смысл. После реконструкции эта территория станет и местом встречи, и зоной отдыха у воды. Вдоль прудов оборудуют прогулочные тропинки, а на детских и спортивных площадках установят новые горки и качели. Еще появятся зоны для занятий гимнастикой и теннисные столы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".