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24 марта, 22:30

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"Мой район. Навигатор": 16 водоемов благоустроят в Марьине в 2023 году

"Мой район. Навигатор": 16 водоемов благоустроят в Марьине в 2023 году

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В Марьине в этом году приведут в порядок 16 водоемов. Речь идет о прудах-регуляторах, их оборудовали еще во время застройки района в 1977 году.

Дело в том, что многоэтажные дома построили на месте бывших полей орошения, грунтовые воды на этой территории проходят близко к поверхности. Марьинские пруды представляют собой каскад из водоемов, они защищают жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней.

Сейчас эти водные объекты обрамляют только узкие пешеходные дорожки – в советские годы благоустройство на этой территории носило только практический смысл. После реконструкции эта территория станет и местом встречи, и зоной отдыха у воды. Вдоль прудов оборудуют прогулочные тропинки, а на детских и спортивных площадках установят новые горки и качели. Еще появятся зоны для занятий гимнастикой и теннисные столы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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