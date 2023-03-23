"Мой район. Навигатор": масштабные работы стартовали в театре Олега Табакова

В театре Олега Табакова начались масштабные работы. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина. Полностью обновят все помещения, отреставрируют фасад.

В этом особняке 1900 года театр занимает подвал и первый этаж. Именно здесь в конце 80-х годов открылась театр-студия под руководством Олега Табакова. Коллектив долгое время состоял в основном из выпускников актерских курсов Олега Павловича. Среди них – и нынешний художественный руководитель Табакерки – Владимир Машков.

В театре сделают перепланировку, расширят некоторые помещения. Но зрительный зал останется камерным. Количество мест не изменится – их будет по-прежнему 119.

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