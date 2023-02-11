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"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли ранее неизвестную живопись в Бахрушинском музее

"Мой район. Навигатор": реставраторы нашли ранее неизвестную живопись в Бахрушинском музее

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Загадочную улыбку Арлекина в скором времени смогут увидеть посетители Театрального музея имени Бахрушина. Там во время реставрации нашли уникальные, неизвестные ранее росписи – голову Арлекина, растительный орнамент и надпись "Театр-школа".

Художники обнаружили живопись, когда вскрыли красочный слой стены возле лестницы Сальвини в особняке Алексея Бахрушина. Затем похожие масляные росписи удалось открыть и над лестницей – изображения мужских и женских масок и арфы, окруженной тюльпанами.

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Сюжет: "Мой район"
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