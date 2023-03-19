"Мой район. Навигатор": в Москве реконструируют электродепо "Красная Пресня"

Продолжается реконструкция электродепо московского метрополитена "Красная Пресня". Оно работает с 1954 года. Это депо всегда было самым передовым. Там разрабатывали новые технические системы.

Отсюда в семидесятые годы впервые вышел поезд, которым управлял один машинист без помощника. В электродепо испытывали уникальные метровагоны типа "И". Вот и сейчас именно "Красная Пресня" обслуживает все новейшие поезда "Москва-2020" на Кольцевой линии.

В депо специалисты уже уложили более трех километров новых путей и начали ремонтировать корпус для стоянки поездов. Планируют также отреставрировать фасад, заменить участки кровли и обновить водосточную систему.

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