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18 марта, 09:20

Город

"Мой район. Навигатор": Дмитровский путепровод обновят в 2023 году

"Мой район. Навигатор": Дмитровский путепровод обновят в 2023 году

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Ремонт без остановок и препятствий! Уже в 2023 году завершится реконструкция Дмитровского путепровода. Он находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги. Несмотря на масштабные ремонтные работы, движение машин и электричек не прекращается.

Специалисты полностью заменят опоры и пролётные строения путепровода. Дорога расширится, появится по четыре полосы движения в обе стороны. После реконструкции существенно улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Автомобилисты с нетерпением ждут открытия путепровода. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

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