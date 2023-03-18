"Мой район. Навигатор": Дмитровский путепровод обновят в 2023 году

Ремонт без остановок и препятствий! Уже в 2023 году завершится реконструкция Дмитровского путепровода. Он находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги. Несмотря на масштабные ремонтные работы, движение машин и электричек не прекращается.

Специалисты полностью заменят опоры и пролётные строения путепровода. Дорога расширится, появится по четыре полосы движения в обе стороны. После реконструкции существенно улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Автомобилисты с нетерпением ждут открытия путепровода. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".