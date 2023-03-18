"Мой район. Навигатор": здание на Яузском бульваре полностью повторяет изгиб улицы

Здание на Яузском бульваре в центре столицы полностью повторяет изгиб улицы. Речь идет о доме № 13.

Здание возвели в 1908 году по проекту малоизвестного московского архитектора Николая Евланова. Дом в стиле модерн имеет мягкую, волнообразную геометрию, причем плавными формами отличаются и фронтон, и карниз. Броский внешний вид зданию придают отделка серой и голубой керамической плиткой, а также изящные балконы и архитектурный декор в виде виноградных лоз.

Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".

