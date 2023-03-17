Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Транспорт

Сложная дорожная обстановка возникла из-за таяния снега в нескольких городах Подмосковья

Сложная дорожная обстановка возникла из-за таяния снега в нескольких городах Подмосковья

В Москве открыт дополнительный набор тестировщиков для СБП на турникетах метро

Строительство ТПУ "Серп и Молот" на юго-востоке столицы завершится в 2024 году

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Минтранс РФ сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Стремительное таяние снега вызвало коллапс на дорогах сразу в нескольких городах Московской области. Например, на Старом Дмитровском шоссе образовалась большая лужа. Автомобили вынуждены передвигаться практически вплавь.

Похожая картина наблюдается в Пирогово, недалеко от Мытищ. Утренний путь на работу у местных водителей превратился в сложную полосу препятствий. Там затопило единственную дорогу до Осташковского шоссе, которая связывает деревню с соседними населенными пунктами и Москвой. Лужи настолько глубокие, что из-за проезжающих машин образуются огромные волны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика