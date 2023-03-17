Сложная дорожная обстановка возникла из-за таяния снега в нескольких городах Подмосковья

Стремительное таяние снега вызвало коллапс на дорогах сразу в нескольких городах Московской области. Например, на Старом Дмитровском шоссе образовалась большая лужа. Автомобили вынуждены передвигаться практически вплавь.

Похожая картина наблюдается в Пирогово, недалеко от Мытищ. Утренний путь на работу у местных водителей превратился в сложную полосу препятствий. Там затопило единственную дорогу до Осташковского шоссе, которая связывает деревню с соседними населенными пунктами и Москвой. Лужи настолько глубокие, что из-за проезжающих машин образуются огромные волны.

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