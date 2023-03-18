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Транспорт

"Мой район. Навигатор": москвичам назвали самые востребованные станции БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичам назвали самые востребованные станции БКЛ

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самых востребованных станциях БКЛ

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Москвичам назвали самые востребованные станции Большой кольцевой линии (БКЛ) – "Текстильщики", "Каширская" и "Сокольники".

Всего проехать по Большой кольцевой линии и оценить все ее преимущества успели больше 6 миллионов пассажиров. Причем в 70 процентах случаев пассажиры пересаживались на БКЛ с других линий. Из-за этого многие станции подземки разгрузились до 30 процентов.

Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".

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