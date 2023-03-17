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"Мой район. Навигатор": названы самые популярные станции БКЛ столичного метро

"Мой район. Навигатор": названы самые популярные станции БКЛ столичного метро

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После открытия Большой кольцевой линии москвичи чаще всего пользовались станциями "Текстильщики", "Каширская" и "Сокольники". Известно, что более 6 миллионов пассажиров успели проехать по Большой кольцевой линии и оценить все ее преимущества. Причем в 70% случаев они пересаживались на БКЛ с других линий. Благодаря БКЛ многие станции метро разгрузились на треть.

Поездки в метро для москвичей стали не только удобны, но и комфортны: все территории у станций БКЛ и МЦК привели в порядок. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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