20:00Город
"Мой район. Навигатор": названы самые популярные станции БКЛ столичного метро
После открытия Большой кольцевой линии москвичи чаще всего пользовались станциями "Текстильщики", "Каширская" и "Сокольники". Известно, что более 6 миллионов пассажиров успели проехать по Большой кольцевой линии и оценить все ее преимущества. Причем в 70% случаев они пересаживались на БКЛ с других линий. Благодаря БКЛ многие станции метро разгрузились на треть.
Поездки в метро для москвичей стали не только удобны, но и комфортны: все территории у станций БКЛ и МЦК привели в порядок. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
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