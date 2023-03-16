Более 70% пассажиров пересели на БКЛ с других линий столичного метро

Более 70% пассажиров пересели на Большую кольцевую с других линий. За счет этого многие станции метро разгрузились на треть. В рабочий день БКЛ пользуются около одного миллиона пассажиров.



Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская", сообщил Дептранс. В ведомстве также уточнили, что за первые восемь дней после окончания бесплатного проезда пассажиры совершили свыше шести миллионов поездок.

Пассажиропоток увеличится с открытием МЦД-3 и МЦД-4. При этом БКЛ имеет большой запас провозной способности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

.