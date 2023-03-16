Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

Специалисты МЧС сообщили о локализации возгорания в здании пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону на площади 800 квадратных метров. В результате пожара обрушились две стены здания. Известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По словам губернатора региона Василия Голубева, огонь начал распространяться после короткого замыкания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.