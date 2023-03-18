"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроят Цветной бульвар

На Цветном бульваре наведут порядок и уют. В 2023 году одно из самых любимых мест москвичей благоустроят. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

После всех работ променад снова предстанет во всей красе. Центральная прогулочная часть бульвара находится в хорошем состоянии, а вот тротуару и проезжей части требуется ремонт.

В первую очередь, специалисты займутся территорией возле цирка Юрия Никулина, который уже давно стал символом этой улицы, и площадью перед станцией метро "Цветной бульвар". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".