"Мой район. Навигатор": восьмой флагман МФЦ заработал на западе Москвы

В Москве заработал восьмой флагман МФЦ. Центр "Мои документы" на западе столицы разместился в торговом центре "Кунцево-Плаза" рядом со станцией метро "Молодежная".

Для полутора миллионов местных жителей это прекрасная возможность быстро оформить бизнес, поменять права, зарегистрировать автомобиль, вступить в брак. Перечень услуг – огромный. Для обслуживания клиентов в флагманском центре открыто 90 окон приема. Он работает ежедневно без перерывов и выходных.

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