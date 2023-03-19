Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Город

"Мой район. Навигатор": восьмой флагман МФЦ заработал на западе Москвы

"Мой район. Навигатор": восьмой флагман МФЦ заработал на западе Москвы

"Мой район. Навигатор": восьмой флагманский МФЦ открылся в Москве

Выявлением нарушителей на электросамокатах в Москве займется нейросеть

Мосприрода проведет посвященные Всемирному дню лягушек мероприятия

"Мой район. Навигатор": Дмитровский путепровод обновят в 2023 году

"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроят Цветной бульвар

Собянин: Ежегодно к системе теплоснабжения Москвы подключается до 600 новых объектов

В Москве продолжают возводить новые храмы в рамках городской программы

У станции Чухлинка осушили лужу, которая образовалась из-за таяния снега

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы

В Москве заработал восьмой флагман МФЦ. Центр "Мои документы" на западе столицы разместился в торговом центре "Кунцево-Плаза" рядом со станцией метро "Молодежная".

Для полутора миллионов местных жителей это прекрасная возможность быстро оформить бизнес, поменять права, зарегистрировать автомобиль, вступить в брак. Перечень услуг – огромный. Для обслуживания клиентов в флагманском центре открыто 90 окон приема. Он работает ежедневно без перерывов и выходных.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика