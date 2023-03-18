"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о реконструкции Дмитровского путепровода

В 2023 году завершится реконструкция Дмитровского путепровода. Он находится между станцией метро "Петровско-Разумовская" и путями Октябрьской железной дороги.

"Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции. Очень сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровке", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты полностью заменят опоры и пролетные строения путепровода. Дорога расширится, появится по четыре полосы движения в обе стороны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".