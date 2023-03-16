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16 марта, 20:00

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"Мой район. Навигатор": грачи прилетели в столицу раньше положенного срока

"Мой район. Навигатор": грачи прилетели в столицу раньше положенного срока

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Грачи – предвестники климатической весны прилетели в столицу раньше положенного срока. Считается, что эти птицы возвращаются с зимовки не раньше Дня Герасима Грачевника, по народному календарю – 17 марта.

На этой неделе температура воздуха побила свой максимум с начала весны, было больше плюс 6 градусов. По прогнозам, зима и дальше продолжит отступать. Температура ожидается выше нормы, именно поэтому снег может полностью растаять раньше обычного – с 5 по 10 апреля. Сейчас высота покрова 37 сантиметров, но с каждым днем он все меньше. Из-под снега стали появляться подснежники.

Об этом – в сюжете телеканала "Мой район. Навигатор".

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