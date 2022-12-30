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30 декабря, 08:15

Транспорт

"Мой район. Навигатор": схема движения на Кольцевой линии метро изменится с 2 января

"Мой район. Навигатор": схема движения на Кольцевой линии метро изменится с 2 января

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В новогодние праздники изменится схема движения поездов на Кольцевой линии московского метро. С 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки. С 5 по 7 они поедут по часовой. При этом пересадки на другие линии будут работать как обычно.

Такая мера необходима, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. За это время кольцо подключат к новой российской системе, которая позволит сделать поездки более комфортными. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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