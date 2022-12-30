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30 декабря, 14:30

Политика

ВКС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8

ВКС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8

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ВКС России за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Кроме того, российские бойцы уничтожили 15 дронов противника, в том числе Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar.

Ранее стало известно, что артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну техники ВСУ в Донецкой Народной Республике. После выстрела военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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