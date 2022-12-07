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Общество

"Мой район. Навигатор": благотворительная акция "Волшебный каток" прошла в Парке Горького

"Мой район. Навигатор": благотворительная акция "Волшебный каток" прошла в Парке Горького

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В Парке Горького прошла благотворительная акция "Волшебный каток". Акцию уже в пятый раз проводит команда фонда "Жизнь в движении", который помогает детям с ограниченными возможностями обрести протезы. В этот день известные спортсмены и фигуристы вышли на лед вместе с подопечными фонда, ребятами, которым уже удалось преодолеть болезнь.

В этом году торжественное открытие акции подготовил заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. На лед в красочной театрализованной программе вышли фигуристы Алексей Ягудин, Алексей Тихонов и Мария Петрова. Кроме того, для всех желающих спортсмены провели открытый мастер-класс по фигурному катанию.

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