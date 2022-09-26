"Вот это любовь": Наталья Гундарева и Михаил Филиппов

Они были знакомы давно. Наталья Гундарева уже два года блистала на сцене театра Маяковского, когда туда пришел начинающий актер Михаил Филиппов. Долгое время они были просто коллегами, не больше. Параллельно у обоих развивалась личная жизнь. Гундарева дважды успела выйти замуж, Филиппов тоже обзавелся семьей. Да еще какой! Вся Москве гудела от новости, что артист женился на дочери самого председателя КГБ Юрия Андропова. Но Гундареву все это мало волновало, Михаила она не замечала.

Их сближение шло медленно, шаг за шагом. Сначала Филиппов подружился со студенческим приятелем Натальи Гундаревой. Потом на одну из совместных вечеринок пришла и она сама. В дружеской, непринужденной обстановке Наталья оказалась совершенно очаровательной женщиной: легкой, смешливой и очень теплой. В тот вечер и она посмотрела на Михаила другими глазами. Заметила, что он мужчина красивый, остроумный, серьезный. Об этом – в программе "Вот это любовь".