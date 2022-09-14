"Вот это любовь": Татьяна Доронина и Олег Басилашвили

На курсе в школе-студии МХАТ Татьяна Доронина считалась первой красавицей. И была самой талантливой. Среди множества ее ухажеров наиболее скромным был Олег Басилашвили – потомственный интеллигент, образованный, начитанный. Его-то Татьяна и выделила из всех.

Олег влюбился в нее с первого взгляда. А как иначе? Стоило ей начать декламировать стихи или петь под гитару, как все вокруг замирало. Поначалу застенчивый Олег скрывал от близких свои отношения с Дорониной. Но однажды все-таки решился и привел знакомиться к родителям. Девушка домашним понравилась. Но сыну было четко сказано: жениться рано. Он обещал не торопить события. Но терпение пылкого юноши быстро иссякло. Об этом – в программе телеканала Москва 24 "Вот это любовь".