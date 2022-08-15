"Вот это любовь": Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская

Когда Андрей Мягков переступил порог аудитории школы-студии МХАТ, он заметно нервничал. Ему уже 23 года, он самый старший на курсе.

Взгляд Андрея скользил по лицам одногруппников и вдруг задержался на изящной девушке. Это – Анастасия Вознесенская, самая молоденькая в их мастерской. "Вот на ком я бы женился!" – пронеслось у него в голове. Она же на новичка даже не взглянула. За ней ухаживали все парни с курса. Ей было из кого выбрать. Но очень скоро, на одном из занятий, Андрей взял в руки гитару и запел. От первых звуков Анастасия вздрогнула. По телу побежали мурашки. Ей хотелось слушать его бесконечно. Она влюбилась в его голос. Об этом – в программе "Вот это любовь".