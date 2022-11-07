"Звезды советского экрана": Борис Андреев и Петр Алейников

1958 год. Сентябрь. В свежем номере журнала "Советский экран" на обложке – прославленный артист Борис Андреев. Впервые он появился на экране еще в 30-х годах, а именно в фильме "Трактористы", который подарил ему не только славу, но и верного друга на всю жизнь – актера Петра Алейникова.

Герои на экране, в обычной жизни они не отличались примерным поведением. Но, пользуясь своей известностью и всеобщей любовью, Андреев и Алейников всегда выходили сухими из воды.

Из-за какой выходки Бориса Андреева приговорили к расстрелу? Как мелкий воришка и беспризорник из трудовой колонии Петя Алейников стал всесоюзно любимым артистом? За какую роль зрители его освистали? Правда ли, что американская актриса Дина Дурбин писала ему любовные письма? И зачем Борис Андреев отдал другу свое место на кладбище? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".