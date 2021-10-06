"Звезды советского экрана": фильм "Баллада о солдате" и Евгений Урбанский

Конец 1959 года. Впервые на обложке журнала "Советский экран" портрет Евгения Урбанского. Он снялся всего в одном фильме – "Коммунист", но эта картина сделала его актером всесоюзного масштаба. В том же номере рассказ о съемках фильма "Баллада о солдате", где помещена еще одна фотография Урбанского – в новой роли.

Почему Евгений Урбанский отказывался от главных ролей, но согласился на эпизод в "Балладе о солдате"? Как студент ВГИКа Владимир Ивашов занял место звездного актера Олега Стриженова? И какой рекорд "Баллады о солдате" не смог побить ни один фильм? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".