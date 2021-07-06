"Звезды советского экрана": Лидия Смирнова

Февральские морозы 1973 года выдались в Москве на редкость злыми. Тем удивительнее было наблюдать столпотворение у киосков "Союзпечать". Замерзшие граждане торопились приобрести свежий номер журнала "Советский экран" с большой статьей о Лидии Смирновой.

Ее обожали с тех пор, как она сыграла очаровательную Шурочку в комедии "Моя любовь". Затем ее поклонников покорила ее более поздняя работа: сваха из "Женитьбы Бальзаминова". И всем без исключения нравилось обсуждать многочисленные романтические похождения любимой кинозвезды.

Что скрыла Лидия Смирнова от своего возлюбленного композитора Исаака Дунаевского? Почему ее муж всегда прощал романы на стороне? И как она продлила ему жизнь, несмотря на грозный вердикт врачей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".