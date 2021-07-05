Жена Мамонова сообщила о его состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жена музыканта Петра Мамонова рассказала о состоянии мужа, сообщает РИА Новости.

По ее словам, артист все еще находится на ИВЛ, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Ольга Мамонова добавила, что ухудшений нет.

"Все так же. Изменений пока нет", – сказала она.

Накануне жена артиста рассказала, что Мамонов лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.