Госграница Белоруссии с Украиной охраняется в усиленном режиме

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Пограничные войска Белоруссии охраняют госграницу республики с Украиной в усиленном режиме. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, передает РИА Новости.

"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля", – отметил Бычковский.

Он подчеркнул, что на некоторых участках применяются тактические резервы. Они более жестко контролируют посещение граждан в пограничной зоне. Оформление лиц, которые пересекают границу, происходит на въезд и на выезд. При этом более тщательно проверяют тех, кто намерен въехать в Белоруссию.

"В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", – сказал он, добавив, что в республике хватает сил, чтобы обеспечивать национальные интересы страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перекрыть белорусско-украинскую границу. Решение было принято в связи с крупными поставками оружия из Украины.

