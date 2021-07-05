Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против певицы Агурбаш

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Белоруссии возбуждены два уголовных дела в отношении певицы Анжелики Агурбаш. Генпрокуратура республики направила в Москву просьбу о выдаче артистки.

"Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по части 3 статьи 130, части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А. А. <...> В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, Агурбаш с августа 2020 года размещала в интернете информацию, направленную на возбуждение ненависти против правоохранителей, представителей власти и госслужащих Белоруссии. Певица делала эти публикации как самостоятельно, так и совместно с неустановленными лицами.

Кроме того, Агурбаш обвиняют в публикации информации, содержащей оскорбления и обвинения в совершении особо тяжких преступлений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Агурбаш заявила, что в республике против нее завели уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также сообщалось, что она поддержала протесты белорусской оппозиции, проходившие летом и осенью.

