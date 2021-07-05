Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против певицы Агурбаш

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В Белоруссии возбуждены два уголовных дела в отношении певицы Анжелики Агурбаш. Генпрокуратура республики направила в Москву просьбу о выдаче артистки.
"Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по части 3 статьи 130, части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А. А. <...> В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, Агурбаш с августа 2020 года размещала в интернете информацию, направленную на возбуждение ненависти против правоохранителей, представителей власти и госслужащих Белоруссии. Певица делала эти публикации как самостоятельно, так и совместно с неустановленными лицами.
Кроме того, Агурбаш обвиняют в публикации информации, содержащей оскорбления и обвинения в совершении особо тяжких преступлений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Агурбаш заявила, что в республике против нее завели уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Также сообщалось, что она поддержала протесты белорусской оппозиции, проходившие летом и осенью.
"Правда 24": "В моей жизни многое решал случай – Анжелика Агурбаш"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: