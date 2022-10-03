"Москва и мир": общегородская столичная сеть Wi-Fi и выборы в Бразилии

Общегородской столичной сети Wi-Fi исполнилось девять лет. За это время сервис стал очень популярен. Только с начала 2022 года им воспользовались около 62 миллионов раз. Беспроводной интернет работает на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Пользуются бесплатным Wi-Fi также посетители парков и библиотек. В 2022 году сигнал стал доступен в некоторых театрах и других учреждениях культуры и спорта, а также на всей центральной части ВДНХ. Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к Wi-Fi, можно на интерактивной карте. Она опубликована на портале mos.ru.

Кстати, беспроводная сеть в городе функционирует бесшовно, это значит, что пользователь может перемещаться и подключаться к ней в разных частях города без повторной авторизации. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС.

В столичном регионе до 4 октября будет действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. В Москве – сильный ветер, порывы достигают 17 метров в секунду, температура воздуха не поднимется выше 14 градусов. В ночь на 3 октября в городе выпало более трети месячной нормы осадков, а в некоторых регионах – почти половина.

На улицах города дежурят 300 бригад и почти столько же единиц техники Мосводостока. При необходимости они предотвращают скопление воды. При этом с четверга, 6 октября, в столице пообещали сухую и солнечную погоду. Ненадолго наступит золотая осень, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее синоптики предупредили россиян о частых осенних ураганах – это связано с изменениями климата.

Бывший президент Бразилии лидирует в первом туре выборов главы государства. Лула да Силва из левой Рабочей партии набрал более 48% голосов. Его соперника действующего президента страны Жаира Болсонару поддержали 43% избирателей. Теперь их ждет второй тур. Он запланирован на 30 октября.

Всего в выборах участвовали 9 человек, но лидерами кампании стали де Силва и Болсонару. 67-летний политик занимает пост президента с 2019 года. Лула да Силва, которому 76 лет, был лидером страны с 2003 по 2010 год. В 2018 году его обвинили в коррупции при строительстве АЭС и приговорили к 12 годам тюрьмы. Позднее суд это решение отменил.

Эксперты отметили, что нынешние выборы могут войти в историю страны как одни из самых неинтересных для местных жителей. Каждый пятый бразилец не пришел на избирательные участки. Это рекордно низкая явка, ведь голосование в республике является обязательным для всех граждан старше 18 лет. Наблюдатели отметили и плохую организацию. На некоторых участках очереди к урнам для голосования избиратели проводили по 30–40 минут.