"Москва и мир": проект "Спортивные выходные" и ураган во Флориде

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Проект "Спортивные выходные" стартует в новом формате с 1 октября. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Летом занятия проходили под открытым небом, а осенью и зимой их организуют на закрытых площадках. Среди локаций – здание Северного речного вокзала и Дом культуры на ВДНХ.
Москвичи смогут посетить тренировки по йоге, пилатесу, стретчингу, а также танцы и разнообразные кардиотренировки. Несколько занятий проведет российская гимнастка Самира Мустафаева. Изучить расписание и записаться на занятия можно на сайте проекта. Также доступны онлайн-зарядки и мастер-классы. Программа "Спортивные выходные" существует уже два года. Количество разнообразных локаций для тренировок достигло 20.
Росавиация снова продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны до 10 октября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.
Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Также ожидается, что отечественный туризм поддержит программами путешествий по России с кешбэком в 20%. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки приобрели свыше полумиллиона граждан. На это они потратили более пяти миллиардов рублей. Главное нововведение 2022 года – повышенный кешбэк на дальневосточные туры.
По меньшей мере 14 человек стали жертвами урагана "Иэн" во Флориде. В штате началась поисково-спасательная операция, и местные власти не исключают, что после разбора завалов информация о количестве погибших может измениться. Стихия обрушилась на юго-западное побережье Флориды в среду. Порывы ветра достигали 70 метров в секунду.
Приказ об обязательной эвакуации получили около 2,5 миллионов человек. Пострадавшим регионам обещали помощь из федерального бюджета. Однако эксперты рассказали, что подсчитать ущерб пока нереально, ясно только одно – он будет иметь катастрофический масштаб. На восстановление инфраструктуры уйдут годы, а тысячам людей и вовсе придется переселяться, так как некоторые территории после урагана признаны негодными для проживания.
Между тем, ураган уже приблизился к Южной Каролине. Скорость ветра остается высокой. Штат ждут наводнения и, возможно, торнадо. В регион заранее прибыли военные. Они помогут местным жителям подготовиться к удару стихии.
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