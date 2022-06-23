"Москва и мир": флагманский центр "Мои документы" в столице и крупный пожар в Турции

В Москве откроют новый флагманский центр "Мои документы", уже восьмой по счету. Об этом сообщил Сергей Собянин. Расположится МФЦ-флагман на Ярцевской улице. Там сделают более 60 окон приема, будут доступны все популярные и дополнительные услуги, в частности, медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.

В центре также появится отдельная зона для регистрации брака и конференц-зал для проведения торжественного вручения первых паспортов, лекций, мастер-классов и встреч с жителями. Изменения ждут и центр "Мои документы" в Конькове. Его перенесут в более просторное и удобное место – в торговый центр "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Таким образом, площадь офиса увеличится в полтора раза. Также там установят современный диагностический комплекс и откроют выставку в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".

Международные центры самбо и бокса почти готовы к открытию. Там уже завершен монтаж инженерных сетей и наружного освещения. К концу подходят работы по чистовой отделке. Оба объекта – часть одного комплекса, при этом потоки посетителей не будут пересекаться. Центры полностью изолированы друг от друга. Их объединяет лишь фасад. Даже технически каждое учреждение работает независимо от другого.

Зал для соревнований в Центре самбо сможет вместить более 1,5 тысячи зрителей, две тысячи человек смогут одновременно посетить бои в Центре бокса. В помещениях предусмотрены все условия для тренировочного процесса: спортивные залы, тренажеры и бассейн. Кроме того, есть медико-восстановительный центр, где под наблюдением врача спортсмены смогут получить медпомощь и пройти процедуры.

Турецкие власти не исключают, что причиной лесных пожаров вблизи Мармариса мог стать умышленный поджог. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что огонь вспыхнул сразу в трех местах. Это произошло 21 июня вечером. В данный момент он распространился на площади около 400 гектаров. Из зоны бедствия эвакуированы более 150 человек. Лес горит в труднодоступной местности, поэтому борьбу со стихией ведут при помощи авиации.

Работу спасателей, а их более 2,5 тысячи, затрудняет сильный ветер. Он разносит пламя с молниеносной скоростью. При этом синоптики прогнозируют, что ветер продолжит усиливаться. Накануне масштаб бедствия оценил лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Он осмотрел район с борта вертолета. Лидер страны сообщил, что тушение пожара продолжалось всю минувшую ночь, но ситуацию под контроль взять так и не удалось. При этом власти уверяют, что опасности курортным зонам региона пока нет.