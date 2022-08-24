"Это наш город": благоустройство школы № 2100 продолжилось в Москве

Столичные образовательные учреждения готовятся к 1 сентября. В школе № 2100 на Дегунинской улице ремонт уже закончился. Сейчас идет благоустройство территории.

Рядом со зданием высадили деревья и кустарники, заменили асфальт и поменяли покрытие на площадках. Всего к новому учебному году в столице подготовили почти 600 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования.