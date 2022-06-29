"Это наш город": новый электробус-гармошку начали тестировать в Москве

В столице начали тестировать новый электробус-гармошку. Он сделан по отечественным технологиям. Пока электробус курсирует по маршруту т73 на северо-востоке города.

Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. По его словам, направление выбрали не случайно, так как там много пассажиров и большие расстояния. Салон вмещает 140 человек и на одном заряде электробус может проехать до 80 километров.

